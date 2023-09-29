Эффективность нового российского препарата от рака может достигать 100%

Эффективность нового российского препарата для лечения онкологических заболеваний при помощи света в некоторых случаях может доходить до 90-100%. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Погребняков.

По его словам, новый препарат может использоваться при лечении пациентов с различными видами опухолей верхних дыхательных путей, кожи, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), желчных протоков и мочеполовой системы.

«На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100 процентов», — сказал специалист.

Как указал врач, у нового средства есть несколько отечественных аналогов, опыт использования которых учли при производстве. Пациенты хорошо переносят этот вид препаратов, он не имеет серьезных побочных эффектов, отметил Погребняков.

Он добавил, что единственным абсолютным противопоказанием к его применению является порфириновая болезнь, которая редко встречается в РФ.

До этого ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов объяснил, как поведение человека влияет на лечение рака.

Ранее российские ученые разработали препарат-конструктор для лечения рака с помощью наночастиц.