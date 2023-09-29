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Стало известно воздействие «вечных химикатов» на гормоны детей

EHP: химикаты семейства ПФАС задерживают половое созревание девочек

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Shutterstock

Американские ученые из Университета Цинцинати и Калифорнийского университета выяснили, что «вечные химикаты» ПФАС могут задержать наступление половой зрелости у девочек. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Health Perspectives (EHP).

ПФАС (пер- и полифторалкильные химические соединения) — синтетические вещества, которые используются во многих повседневных предметах (посуде, контейнерах для еды, одежде, упаковке косметики и бытовой химии) благодаря своей водо- и термостойкости. В настоящее время существует более 10 тыс. различных ПФАС. Вещества этого класса практически не разрушаются в естественных условиях, из-за чего их называют «вечными». ПФАС могут накапливаться в почве, водоемах и организме человека.

В исследовании представлены результаты изучения здоровья в общей сложности 823 девочек в возрасте от 6 до 8 лет. Результаты показали, что 85% детей в двух группах имели измеримый уровень ПФАС в организме и сниженный уровень гормонов, указывающий на задержку полового созревания.

По словам автора научной работы, доктора Сьюзан Пинни, задержка полового созревания у девочек может привести к негативным долгосрочным последствиям для здоровья, включая повышенную заболеваемость раком молочной железы, болезни почек и эндокринной системы.

«Воздействие окружающей среды в период полового созревания имеет больший потенциал долгосрочного воздействия на здоровье. ПФАС расширили это окно восприимчивости и сделали детей уязвимыми на более длительный период времени», — отметила ученая.

Ранее ученые нашли «вечные химикаты» в анализах всех обследованных детей.

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