В Японии рассказали о передаче России данных о сбросе воды с «Фукусимы»

Токио предоставит всем заинтересованным государствам полные данные, касающиеся сброса очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

По его словам, власти страны подробно разъясняют зарубежным партнерам вопросы безопасности оборудования по очистке жидкости от радиоактивных веществ. То же касается оценок влияния сброса такой воды в океан на экологию, подчеркнул представитель кабинета министров.

«Мы и впредь на различных уровнях будем предоставлять информацию с высокой степенью прозрачности и одновременно с этим решительно призывать Россию основываться на научных данных», — сказал Мацуно.

Кроме того, он прокомментировал сообщения о возможном вводе ограничений на поставки японских морепродуктов в РФ. Чиновник отметил, что Токио знает о планах Россельхознадзора. Тем не менее правительству страны нужно сначала проанализировать соответствующее заявление.

Генсек кабинета министров Японии добавил, что власти государства уже несколько раз оповещали заинтересованные стороны о безопасности сброшенной с «Фукусимы-1» воды для окружающей среды. При этом, как он указал, отчеты Токио основывались на научных данных.

«В дополнение к этому мы получили доклад МАГАТЭ, сделанный с участием международных специалистов», — резюмировал чиновник и уточнил, что в работе также принимали участие российские эксперты.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о результатах проверки рыбной продукции, выловленной в районе сброса жидкости с «Фукусимы-1».