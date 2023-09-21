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Экзотические фрукты улучшают пищеварение и помогают бороться с лишним весом

NewsMedical: экзотические фрукты улучшают здоровье кишечника и помогают похудеть

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Global Look Press

Группа ученых из Федерального университета Параибы в Бразилии обнаружила, что экзотические фрукты положительно влияют на кишечную микрофлору человека и эффективны для снижения веса. Выяснилось, что маракуйя, гуава, асаи и бурити богаты пищевыми волокнами и содержат много жирных кислот. Об этом сообщает NewsMedical.

Короткоцепочечные жирные кислоты, которые есть в экзотических фруктах, стимулируют обновление клеток слизистой оболочки толстого кишечника, положительно влияют на его микробиом, а также регулируют кислотно-щелочной баланс. Кроме того, такие фрукты содержат в себе большое количество пищевых волокон — неперевариваемых ферментов, также называемых клетчаткой. Из-за того, что клетчатка замедляет скорость переваривания пищи, а нерастворимые волокна физически заполняют пространство в желудке и кишечнике, человек чувствует себя более сытым и может легче контролировать свой вес.

Также исследователи отметили, что в экзотических фруктах есть много антиоксидантов — соединений, которые снижают скорость процесса окисления в организме человека, тем самым замедляя старение.

Ранее врач рассказал, какие фрукты и ягоды можно употреблять диабетикам.

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