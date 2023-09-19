Древний вулкан раскрыл геологам секрет поиска новых месторождений редких алмазов

Австралийские ученые из Университета Кертина установили ключевое условие, указывающее на месторождения ценных розовых алмазов. Они пришли к выводу, что драгоценные минералы нужно искать в местах, где континентальные плиты сначала столкнулись, а потом разошлись. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComm).

Геологи сделали открытие во время изучения пород древнего вулкана Аргайл в Западной Австралии, где расположены крупнейшие в мире залежи розовых и красных алмазов.

Как уже было известно, для образования ценных минералов в глубинах Земли необходимы углерод и огромное давление, возникающее при столкновении тектонических плит. По словам исследователей, третьим фактором для успешной охоты на алмазы оказалось последующее растяжение земной коры. Во время этого процесса драгоценные камни выносит на поверхность поднимающаяся магма.

По словам геологов, именно это произошло около 1,3 млрд лет, когда австралийский регион Кимберли врезался в остальную часть северной Австралии. На этом месте образовался вулкан Аргайл. Впоследствии тектонические плиты немного разошлись, позволив расплавленной массе из недр вырваться наружу и создать богатые алмазные месторождения.

Ученые отметили, что определенные ими критерии помогут быстрее находить новые залежи алмазов как в Австралии, так и за ее пределами.

Ранее геологи назвали возможную причину зарождения жизни на Земле около 4 млрд лет назад.