Космодром «Восточный» модернизируют для запуска перспективных ракет-носителей

На российском космодроме «Восточный» в Амурской области завершается создание наземного комплекса средств для измерений, сбора и обработки информации, предназначенного для выведения на орбиту ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом «Газете.Ru» сообщили в холдинге «Российские космические системы» (РКС), входящем в Госкорпорацию «Роскосмос».

Новая инфраструктура включает в себя Восточный командно-измерительный пункт (ВКИП), а также трассовый измерительный пункт, который строится на острове Сахалин.

В РКС также разработали специальное программное обеспечение для приема телеметрии о состоянии ракеты-носителя с наземных пунктов, расположенных далеко друг от друга. Технология позволит непрерывно получать данные с борта ракеты вне зависимости от радиопомех.

«Ангара-А5» – самая крупная ракета-носитель из создаваемых сейчас в России. Она оснащена множеством датчиков, передающих огромные объемы информации на командно-измерительный пункт. При создании ВКИП закладывались возможности аппаратных и программных средств, позволяющие работать с повышенными объемами обрабатываемой информации.

Ранее в РКС провели космический мониторинг распространения борщевика в регионах России.