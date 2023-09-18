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Ученые создали назальный спрей для лечения болезни Альцгеймера

В Гарварде разработали назальный спрей для лечения болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Ученые из Гарвардской медицинской школы разработали назальный спрей для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что препарат уменьшает воспаление головного мозга и улучшает когнитивные функции, вне зависимости от количества бета-амилоидных бляшек, приводящих к утрате нейронов.

Исследователи выяснили, что интраназальное введение анти-CD3 увеличивает количество регуляторных Т-клеток на периферии, которые затем проникают в мозг, уменьшая нейровоспаление. Подчеркивается, что в ходе эксперимента препарат улучшил когнитивные способности как у самцов, так и у самок мышей, а также кратковременную память у самок.

Ученые также проверили, влияют ли активные вещества спрея на экспрессию генов в коре и гиппокампе головного мозга, — основных мишенях при деменции любого типа. Результат оказался положительным. Теперь исследователи планируют перейти к испытаниям на людях.

Ученые из Стэнфордского университета до этого обнаружили мутацию гена PLCG2, которая может снижать риск болезни Альцгеймера. Она влияет на работу иммунных клеток головного мозга, и это доказывает, что болезнь Альцгеймера — иммунное заболевание, считают авторы открытия.

Ранее ученые назвали продукт, помогающий в борьбе с деменцией.

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