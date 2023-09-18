Ученые создали назальный спрей для лечения болезни Альцгеймера

Ученые из Гарвардской медицинской школы разработали назальный спрей для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что препарат уменьшает воспаление головного мозга и улучшает когнитивные функции, вне зависимости от количества бета-амилоидных бляшек, приводящих к утрате нейронов.

Исследователи выяснили, что интраназальное введение анти-CD3 увеличивает количество регуляторных Т-клеток на периферии, которые затем проникают в мозг, уменьшая нейровоспаление. Подчеркивается, что в ходе эксперимента препарат улучшил когнитивные способности как у самцов, так и у самок мышей, а также кратковременную память у самок.

Ученые также проверили, влияют ли активные вещества спрея на экспрессию генов в коре и гиппокампе головного мозга, — основных мишенях при деменции любого типа. Результат оказался положительным. Теперь исследователи планируют перейти к испытаниям на людях.

Ученые из Стэнфордского университета до этого обнаружили мутацию гена PLCG2, которая может снижать риск болезни Альцгеймера. Она влияет на работу иммунных клеток головного мозга, и это доказывает, что болезнь Альцгеймера — иммунное заболевание, считают авторы открытия.

Ранее ученые назвали продукт, помогающий в борьбе с деменцией.