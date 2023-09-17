Ученый объяснил, как анализ ДНК поможет бороться с незаконной вырубкой лесов

Анализ ДНК срубленного дерева позволит выявлять незаконную добычу древесины, но для этого нужно создать генетическую карту основных популяций деревьев. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский.

Существуют проекты по обнаружению незаконной вырубки с помощью спутников, самолетов и БПЛА. Но мониторинг точечный, нет наблюдения за всем лесным массивом. Кроме того, быстро попасть на место и остановить незаконное использование леса не всегда бывает возможно из-за недоступности участка. Тем не менее можно определить, был ли лес получен законно, по образцу срубленного дерева.

«Мы, генетики, можем предложить для этого ДНК-диагностику происхождения древесины. По генотипированию определяется район происхождения дерева, а потом вы смотрите, соответствует ли он тому, что указано в бумагах», — объяснил «Газете.Ru» Крутовский.

Для того, чтобы выполнить такой анализ, нужно создать генетическую карту основных популяций деревьев.

«Такая база уже в нашей стране есть, но она касается генома человека. Создана она была недавно в рамках союзного с Белоруссией проекта «ДНК-диагностика». Сейчас хотят запустить «ДНК-диагностика-2» для создания подобных баз важнейших биологических ресурсов России, хочется надеяться и возможно, что туда войдет и лес», — рассказал ученый.

Этот проект, возможно, может быть запущен в следующем году, но какая доля будет выделена лесу, пока непонятно, добавил Крутовский.

Ранее ученый назвал основную причину лесных пожаров в России.