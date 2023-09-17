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Ученый назвал основной источник лесных пожаров в России

Биолог Крутовский: к лесным пожарам приводят пал травы и поджоги браконьерами

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Пал сухой травы весной и поджоги леса браконьерами остаются основными источниками лесных пожаров в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский.

«До сих пор существуют палы — это преднамеренный поджог сухой травы весной. Считается, что таким образом земля освобождается от сорняков, обогащается почва и так далее. Во-первых, это неправильно, потому что вреда от палов больше, чем пользы. Во-вторых, это основной источник лесных пожаров», — объяснил «Газете.Ru» Крутовский.

Согласно законодательству, сельскохозяйственные земли должны поддерживаться в пригодном для хозяйства виде: нельзя допускать их зарастания.

«Так как хозяев этих земель штрафуют, они производят поджоги. Поджигают в одном месте, а потом горит полрайона, полкрая, полрегиона», — добавил биолог.

Вторая причина лесных пожаров — поджоги, которые осуществляют браконьеры, чтобы получить разрешение на вырубу защищенных территорий.

«Лесные браконьеры поджигают лес в тех местах, где запрещена рубка. По современному российскому законодательству после поджога эти леса переходят в другую категорию, и их уже можно рубить. И там уже рубят и нормальные деревья. Все подряд», — рассказал ученый.

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