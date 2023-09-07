Ученые выяснили, что первобытные люди поумнели из-за вымирания крупной дичи

Археологи из Тель-Авивского университета в Израиле установили, что доисторические люди совершили скачок в развитии из-за вымирания крупной дичи. Более мелкая и проворная добыча вынудила предков современного человека совершенствовать охотничье оружие. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary.

По словам доктора Мики Бен-Дора, охота на мамонтов позволяла обойтись примитивными копьями с деревянными остриями, поскольку зверя сначала загоняли в болото или заранее выкопанную яму, а затем наносили ему раны и ждали, пока животное истечет кровью. Но с исчезновением мамонтов такая тактика перестала работать. Например, пораженный деревянным копьем олень обычно успевал убежать от охотника.

Потребность в более эффективном оружии стимулировала древних людей создать технологию производства каменных наконечников, повышавших шанс сразить добычу с одного броска. Ученые отметили, что каменные острия появлялись на первобытных стоянках в период, совпавший со временем вымирания крупной дичи.

Данные показывают, что средний вес животных, на которых охотились предки человека 1 млн лет назад, составлял три тонны, но затем постепенно снизился до 50 кг около 20 тыс. лет назад.

В дальнейшем люди изобрели рыболовные крючки, капканы и луки, приручили собак, а затем одомашнили других животных и растения, перейдя к сельскому хозяйству и оседлому образу жизни.

Ранее ученые нашли в Германии древний бумеранг возрастом около 300 тыс. лет.