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Ученые выяснили, сколько лет жизни теряют жители Южной Азии из-за плохой экологии

EPIC: жители Нью-Дели живут на 10 лет меньше из-за грязного воздуха

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Anushree Fadnavis/Reuters

Из-за растущего загрязнения атмосферы жители столицы Индии Нью-Дели в среднем теряют 10 лет жизни. Качество воздуха продолжается ухудшаться во всей Южной Азии, говорится в отчете американских ученых из Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC). Доклад опубликован на сайте научного учреждения.

В Южной Азии расположены самые загрязненные страны мира — Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан. Из-за грязного воздуха средняя продолжительность жизни в регионе снизилась более чем на пять лет, сказано в исследовании.

Согласно отчету, уровень загрязнения в Южной Азии за последние 20 лет увеличился на 50% в связи с быстрой индустриализацией и ростом населения.

По данным EPIC, грязный воздух также серьезно угрожает здоровью жителей Африки, причем Демократическая Республика Конго, Руанда, Бурунди и Республика Конго входят в первую десятку самых загрязненных стран мира. Из-за плохой экологии жители этих государств теряют до пяти лет жизни, что сравнимо с эффектом от заболеваемости ВИЧ и малярией в регионе.

В докладе сказано, что снижение глобального уровня загрязнения воздуха микропылью до рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения значений может увеличить среднюю продолжительность жизни в мире на 2,3 года, или что обеспечит всему человечеству дополнительные 17,8 млрд лет существования.

Ранее ученые нашли связь между загрязнением воздуха и распространением бактерий, устойчивых к антибиотикам.

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