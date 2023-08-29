Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые скормили жукам водоросли и получили витаминизированный корм для коров

В СКФУ создали инновационный корм для сельхозживотных при помощи жуков

close
100%
Shutterstock

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали функциональное питание для сельскохозяйственных животных на основе микроводорослей, переработанных насекомыми. Технология позволит повысить продуктивность поголовья скота и улучшит качество мясного сырья для потребителей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Зачастую предприятия используют дешевые корма, компенсируя слабый иммунитет животных применением большого количества ветеринарных препаратов. Поэтому важно создать доступные качественные корма, которые были бы богаты витаминами и различными микроэлементами. Для этого ученые решили использовать водоросли и насекомых.

«Мы культивировали черную львинку. Также рассматривали тараканов, сверчков, кузнечиков, саранчу. Но в итоге выбор остановили на жуке-чернотелке, а точнее на одном из его видов — zophobas morio. Их личинки вырастают до размеров в 6 сантиметров, у них нет каннибализма и им легко создать требуемые условия, — рассказал «Газете.Ru» один из авторов разработки, доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Андрей Нагдалян.

Кормом для насекомых служит микроводоросль Chlorella vulgaris. Она богата питательными веществами и используется в виде суспензии, как кормовая добавка в рационе сельскохозяйственных животных. Однако ее клеточная стенка настолько прочная, что пищеварительная система крупного рогатого скота не может ее разрушить. В итоге коровой не усваиваются нужные витамины и микроэлементы. Но если водоросли заранее будут переработаны жуками, то ее ценность для коровы только возрастет.

В исследовании ученых СКФУ жуки доказали свою эффективность при разрушении клеточной стенки Chlorella vulgaris, переработав микроводоросли в биомассу, которая стала богатым кормовым источником для сельхозживотных.

Сейчас ученые завершили первую часть исследования. В планах развивать проект дальше: создать стартап, в рамках которого запустят промышленное производство функциональных кормов из микроводорослей и насекомых. Есть заинтересованность в этой разработке и у бизнес-предприятий региона.

Ранее в СКФУ выяснили, как эволюционирует смертельно опасный для детей вирус.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях