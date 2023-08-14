Установлено количество кардамона, которое при употреблении снижает жировую массу

Специалисты из Техасского колледжа сельского хозяйства и наук о жизни выявили ряд преимуществ кардамона для здоровья. Так, специя стимулирует потерю жира, поддерживает набор мышечной массы и уменьшает воспаление. Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Авторы провели эксперимент на мышах, которые употребляли экстракт кардамона каждый день. Как оказалось, это способствовало повышению аппетита, снижению жировой массы и повышению мышечной. Кроме того, вещества, содержащиеся в специи, помогают в борьбе с окислительным стрессом, основными симптомами которого являются хроническая усталость, бессонница, раздражительность, потеря аппетита, проблемы с пищеварением, головные боли, повышение или понижение артериального давления, частые инфекции, аллергии и проблемы со зрением.

По словам ученых, такой эффект достигается за счет модуляции нейронных цепей, которые регулируют липолиз жировой ткани и окислительный метаболизм митохондрий в печени и скелетных мышцах.

В исследовании также были представлены расчетные дозы для людей – около 80 миллиграммов биоактивных веществ кардамона для взрослого человека весом около 60 кг. Эту полезную дозу можно получить, употребляя по крайней мере от 8 до 10 стручков кардамона каждый день.

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