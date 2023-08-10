Стало известно, какой уровень сахара опасен для сердца

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) выяснили, что повышение уровня сахара в крови связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50%, в том числе для людей без диабета. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Regional Health.

Ученые проанализировали данные 427 435 человек из Британского биобанка. В исследование включили людей с нормальным уровнем сахара в крови, людей с преддиабетом и с диабетом.

После поправки на возраст исследователи обнаружили, что как мужчины, так и женщины без диабета, но с умеренно повышенным уровнем сахара в крови имели повышенный на 30-50% риск наличия сердечно-сосудистого заболевания.

В целом чем ниже был уровень сахара, тем меньше был риск сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с диабетом риск был вдвое выше, чем у людей без него.

Исследование также выявило различия в использовании лекарств от повышенного давления и препаратов для снижения уровня холестерина (статинов) между мужчинами и женщинами: их чаще принимали мужчины. Это может означать, что женщинам эти препараты назначают не так часто, как мужчинам.

Авторы отметили, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить с помощью поддержания здорового веса и более широкого использования препаратов и статинов. Они также подчеркнули, что выводы нельзя применить к диабету 1 типа, поскольку люди с этим заболеванием не были включены в анализ.

Исследователи классифицировали участников по следующим интервалам уровня сахара: низкий нормальный (<35 ммоль/моль, или <5,5%), нормальный (35–41 ммоль/моль, или 5,5–5,9%), преддиабет (42–47 ммоль, или 6,0–6,4%) и недиагностированный диабет (≥48 ммоль/моль, или ≥6,5%) или диагностированный диабет, данные о котором были в медицинской карте.

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