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«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с представительницей Белоруссии на борту

«Роскосмос»: старт корабля с гражданкой Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года

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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

В Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина в Звездном городке прибыли две женщины-космонавта из Белоруссии — Марина Василевская и Анастасия Ленкова. В Роскосмосе заявили, что старт корабля с белорусским космонавтом Василевской запланирован на 13 марта 2024 года, передает ТАСС.

Подготовка космонавтов стартует в понедельник. Тренировки займут восемь месяцев. За это время представительницы Белоруссии изучат системы пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» объявила о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, документы от претендентов до 35 лет будут принимать до 30 октября.

В отборе может принять участие любой гражданин Российской Федерации до 35 лет, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым к претендентам. По итогам конкурса планируется отобрать кандидатов в космонавты, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса».

Претенденту необходимо предоставить конкурсной комиссии пакеты личных и медицинских документов, заявления будут приниматься до 30 октября 2023 года. После заочной проверки прошедших претендентов пригласят на очное тестирование на соответствие требованиям к профессиональной пригодности.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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