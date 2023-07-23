Установлена связь между запахами и сексуальным желанием

Ученые из Южного медицинского университета в Китае установили, что люди, которые придают большее значение запахам и чаще нюхают собственное тела и других людей, как правило, проявляют большее сексуальное желание. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Исследователи провели два опроса, в которых приняли участие более 2500 человек. Таким образом исследователи смогли собрать информацию о том, насколько важны для добровольцев запахи, как часто они проверяют, как пахнут другие люди и сами. Кроме того, авторы собрали данные о сексуальном поведении участников.

Как оказалось, чем выше уровень сексуального желания, тем больше значения имеют запахи. Это относится к обоим полам, но женщины в среднем более чувствительны к ароматам.

У млекопитающих обоняние служит различным целям, таким как поиск пищи, идентификация добычи и общение с другими посредством маркировки запахом. Люди также используют запах для идентификации потенциальных партнеров, а предыдущие исследования показали, что люди с лучшим обонянием имеют более удовлетворяющий сексуальный опыт и чаще достигают оргазма.

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