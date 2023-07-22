Ученые выяснили, как защитить ребенка от стрептококкового менингита

Ученые из Южноафриканского совета медицинских исследований выяснили, что вакцинация матери может предотвратить заражение младенцев стрептококком группы В. Эта бактерия — основная причина менингита и сепсиса (заражения крови) у детей. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Авторы работы протестировали шестивалентную полисахаридную конъюгированную вакцину GBS6. В исследовании приняли участие здоровые беременные женщины от 18 до 40 лет, половине из которых ввели плацебо, а остальным — настоящую вакцину.

Вакцинированные женщины передали своим детям антитела к стрептококку В. Соотношение антител матери и ребенка составляло примерно от 0,4 до 1,3 в зависимости от дозы.

Значения антител IgG от 0,184 до 0,827 мкг/мл были связаны со снижением риска заболевания на 75–95%. Ученые не обнаружили серьезных побочных эффектов вакцины среди матерей или младенцев. Тем не менее, у женщин, которым ввели вакцины, содержащие фосфат алюминия, чаще возникали местные реакции. Среди младенцев наиболее частыми серьезными нежелательными явлениями были незначительные врожденные аномалии (пупочная грыжа и врожденный кожный меланоцитоз).

Вакцина привела к выработке иммунитета ко всем шести серотипам (подвидам) спрептококка В, для защиты от которых она была разработана.

«Потенциальные защитные концентрации, о которых здесь сообщается, основаны на одном исследовании. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше определить иммунологические отношения между дозой вакцины и выработкой антител», — подчеркнули ученые.

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