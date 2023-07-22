Найден способ улучшить самооценку с помощью соцсетей

Ученые из Вюрцбургского университета выяснили, что бодипозитивный контент социальных сетей может сделать более разнообразным представление женщин об идеальном теле и улучшить их самооценку. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Psychology.

В первом эксперименте 191 участнице показали пять постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отнесенных к категории контента с позитивным отношением к телу, а 266 женщинам — пять постов из Instagram, отнесенных к категории «фитспирэйшн» (от англ. Fitspiration). Это движение поощряет активный образ жизни и заботу о себе, но часто включает акцент на низкий вес.

После просмотра постов участниц попросили выбрать все типы тел, которые они считали идеальными. Участницы, смотревшие бодипозитивные посты, выбрали в качестве идеальных более объемные тела. Кроме того, они выбрали в среднем почти три формы тела для описания идеала. В то же время участницы, смотревшие фитспирэйшн-посты, выбрали лишь два типа телосложения.

Данные также показали, что бодипозитивные фото улучшили отношение участниц к своим телам. Результаты означают, что увеличение числа форм тела, считающихся идеальными, положительно влияет на самооценку тела, а на представления об идеале можно повлиять.

Дополнительное задание включало оценку веса 36 человек, изображенных на фотографиях в полный рост. В среднем испытуемые, просматривавшие бодипозитивный контент, оценили вес незнакомцев значительно меньше, чем те, кто просматривал фитспирэйшн-посты. Это означает, что на восприятие веса действительно повлияло предварительное воздействие различных типов контента в социальных сетях.

«Изменив внутренние стандарты красоты в сторону разнообразия, можно устранить несправедливые предубеждения, основанные на внешнем виде, которые все еще существуют во многих сферах социальной жизни», — заключили ученые.

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