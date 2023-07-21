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Кардиологи выяснили, имеет ли смысл проверять кровяное давление дома

AJPM: домашнее отслеживание кровяного давления может предотвратить инфаркт и инсульт

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Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тун выяснили, что проверка артериального давления в домашних условиях способствует раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращению их осложнений. Исследование опубликовано в American Journal of Preventive Medicine.

Авторы работы проанализировали данные телефонного опроса, проведенного в США в 2019 году. Они выяснили, что мониторинг артериального давления в домашних условиях вместо традиционной медицинской помощи в клинике может снизить количество случаев сердечного приступа примерно на 5%, а количество случаев инсульта почти на 4% в течение 20 лет.

Преимущества были наибольшими для чернокожих, женщин и сельских жителей. По словам исследователей, неконтролируемое высокое кровяное давление более распространено в сельской местности. Эти жители также сталкиваются с дополнительными препятствиями в доступе к услугам первичной медико-санитарной помощи.

Высокое артериальное давление определяется как систолическое артериальное давление (первое число в показаниях артериального давления), превышающее 130 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление (второе число), превышающее 80 мм рт. ст.

Ранее ученые протестировали средство от высокого давления, которое можно принимать раз в полгода.

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