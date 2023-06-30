Путин обсуждает с главой «Роскосмоса» работу частных компаний в космосе

Президент России Владимир Путин обсуждает с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым работу частных компаний в космосе на орбитах до 200 км. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера на форуме АСИ (Агентства стратегических инициатив, — «Газета.Ru»), наверное вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км», — сказал Путин.

По его словам, там были «проблемы с двигателями, чтобы держать эту высоту».

«Это частные компании», — отметил глава государства.

16 июня стало известно, что президент России Владимир Путин наградил депутата Госдумы, советского летчика-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина в 60-ю годовщину ее полета в космос. В документе говорится, что она награждена «за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность».

Ранее в Кремле рассказали, чем будет заниматься Путин в пятницу.