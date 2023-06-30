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Введение инсулина в нос может смягчить симптомы деменции

PLOS One: введение инсулина в нос улучшает когнитивные функции при болезни Альцгеймера

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Ученые из Университета Торонто выяснили, что введение инсулина в нос может улучшить когнитивные функции у людей с болезнью Альцгеймера или умеренными когнитивными нарушениями. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Авторы работы провели метаанализ 29 высококачественных исследований, в которых приняли участие более 1500 человек. Среди них были здоровые, с диагностированной болезнью Альцгеймера, умеренными когнитивными нарушениями, с синдромом Дауна или болезнью Паркинсона. Первоначальный список найденных публикаций включал 2654 работы.

Ученые обнаружили, что введение инсулина в нос в течение длительного времени в дозировке 40 Ед может быть полезно при умеренных когнитивных нарушениях и болезни Альцгеймера. При других расстройствах лечение не имело эффекта.

Предыдущие исследования показали, что снижение чувствительности мозга к инсулину может быть связано с развитием когнитивных нарушений. Введение инсулина в нос позволяет доставить его напрямую в центральную нервную систему. Такой способ применения инсулина уменьшает количество его побочных эффектов и может стать вспомогательным методом лечения деменции после дополнительных исследований эффективности и безопасности.

Ранее врачи обнаружили, что прием гормонов при менопаузе связан с повышенным риском деменции у женщин.

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