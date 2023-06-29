Принимающие гормоны женщины в менопаузе имеют повышенный риск деменции

Ученые из Клиники Мэйо и Гарвардской медицинской школы выяснили, что использование гормональной терапии при менопаузе может быть связано с повышенным риском деменции и болезни Альцгеймера, но не рекомендовали женщинам отказываться от приема гормонов. Исследование опубликовано в журнале BMJ.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) используется для облегчения общих симптомов менопаузы: приливов и ночной потливости. Лечение включает таблетки, содержащие только эстроген или комбинацию эстрогена и прогестина, а также кожные пластыри, гели и кремы.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 5,5 тыс. женщин с деменцией и 55,9 тыс. женщин без нее в период с 2000 по 2018 год. Все женщины проживали в Дании и находились в возрасте 50–60 лет в 2000 году. Также были приняты во внимание другие важные факторы риска деменции, включая уровень доходов, качество образования, наличие гипертонии, диабета и заболеваний щитовидной железы.

Анализ показал, что по сравнению с женщинами, которые не принимали гормоны в менопаузе, у получавших комбинацию эстрогенов и прогестина частота развития различных видов деменции (в том числе болезни Альцгеймера) была выше на 24%.

Риск развития деменции у женщин, принимавших гормоны 12 лет и более был на 74% выше, чем у не принимавших гормоны. Использование гормонов в течение одного года или менее повышало риск деменции на 21%. Также особенно высокий риск наблюдался у женщин до 55 лет.

Повышенный риск деменции был одинаков при непрерывном (ежедневном) приеме и циклическом (ежедневный прием эстрогена с прогестином 10–14 дней в месяц).

Ученые подчеркнули, что их работа выявила лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Более того, они не исключают возможность того, что женщины, получающие гормональную терапию, имеют предрасположенность к деменции, и результаты объясняются именно этим, а не действием гормональных препаратов. По этим причинам их выводы не могут быть использованы для изменения врачебных рекомендаций.

Ранее врачи обнаружили, что прием витамина D в высоких дозах может снизить риск развития мерцательной аритмии у пожилых.