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На орбиту выведен первый чеченский спутник «Ахмат-1»

В ЮЗГУ сообщили об успешном выведении на орбиту первого чеченского спутника «Ахмат-1»

Первый космический спутник «Ахмат-1», созданный в Чеченской Республике в рамках программы «Дежурный по планете», был успешно выведен на орбиту и начал свою работу по отслеживанию передвижения самолетов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Юго-Западного государственного университета, который принимал участие в создании спутника.

Малый аппарат весом 2,5 кг оснащен модулем приема сообщений автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) и предназначен для мониторинга движения воздушных судов в пределах 1500 км. Он был создан при сотрудничестве Чеченского и Юго-Западного государственных университетов в рамках проекта Space-Pi, направленного на привлечение школьников и студентов к изучению космоса и космических технологий.

Вместе с «Ахматом-1» на орбиту был выведен еще 41 малый космический аппарат в рамках попутной полезной нагрузки на ракете-носителе «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Восточный во вторник, 27 июня. Основной полезной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-3.

Спутник «Ахмат-1» стал первым созданным в Чеченской Республике космическим аппаратом, который поможет решать важные задачи в области воздушного транспорта, а также стал важным шагом в развитии космической отрасли в регионе и привлечении молодых людей к изучению космоса.

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