Российские ученые убедились в неспособности нейросетей создать новый научный или творческий продукт

Ученые Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) на основании проведенного эксперимента смогли доказать, что нейросети неспособны создавать новый научный или творческий продукт, передает RT. В исследовании приняли участие свыше 200 студентов, половине из которых было предложено написать научно-практическую работу с использованием искусственного интеллекта.

Преподаватели должны были определить, какие работы делались студентами лично, а какие сгенерировали нейросети. В итоге 96% текстов, написанных искусственным интеллектом, удалось распознать. В остальных 4% выяснилось, что авторы старательно, вручную, исправляли написанное компьютером.

«В целом все тексты, созданные нейросетью, представляли компиляцию тезисов и предложений из написанных ранее научных трудов и работ и не содержали оригинальных суждений и выводов», — рассказали в РТУ МИРЭА.

Эксперты, проверяющие работы отметили, что в более чем 72% случаев в сгенерированных текстах содержались грубые фактические и логические ошибки.

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