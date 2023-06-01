Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские ученые убедились в неспособности нейросетей создать новый научный или творческий продукт

В РТУ МИРЭА доказали неспособность нейросетей создать новый научный или творческий продукт

close
100%
Depositphotos

Ученые Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) на основании проведенного эксперимента смогли доказать, что нейросети неспособны создавать новый научный или творческий продукт, передает RT. В исследовании приняли участие свыше 200 студентов, половине из которых было предложено написать научно-практическую работу с использованием искусственного интеллекта.

Преподаватели должны были определить, какие работы делались студентами лично, а какие сгенерировали нейросети. В итоге 96% текстов, написанных искусственным интеллектом, удалось распознать. В остальных 4% выяснилось, что авторы старательно, вручную, исправляли написанное компьютером.

«В целом все тексты, созданные нейросетью, представляли компиляцию тезисов и предложений из написанных ранее научных трудов и работ и не содержали оригинальных суждений и выводов», — рассказали в РТУ МИРЭА.

Эксперты, проверяющие работы отметили, что в более чем 72% случаев в сгенерированных текстах содержались грубые фактические и логические ошибки.

Ранее эксперт Евгений Кловач объяснил, может ли искусственный интеллект заменить врачей и лечить пациентов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях