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Ученые нашли связь между эрекцией и когнитивными функциями у мужчин

Gerontologist: снижение эректильной функции связано с ухудшением памяти в будущем

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Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что снижение сексуального удовлетворения и проблемы с эрекцией в среднем возрасте могут быть предупреждающим признаком будущего снижения когнитивных способностей у мужчин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gerontologist.

В работе приняли участие более 800 добровольцев среднего возраста (около 50 лет) – на протяжении 12 лет ученые собирали данные нейропсихологических тестов и самооценок сексуального здоровья мужчин. В рамках сексуального здоровья подразумевались степень удовлетворения, сила желания и статус эрекции.

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили корреляцию между снижением сексуального удовлетворения, слабой эрекцией и потерей памяти в будущем.

«Пока мы не можем установить причинно-следственную связь, но мы можем заявить, что улучшение сексуального удовлетворения может фактически вызвать улучшение функции памяти. Медики часто говорят людям, что они должны больше заниматься спортом и есть более качественную пищу. Наше исследование показало: сексуальное удовлетворение также имеет важное значение для нашего здоровья и общего качества жизни», – отметили ученые.

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