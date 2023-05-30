Геронтолог рассказал, можно ли выключить гены старения

Существуют гены, регулирующие старение, и если их отключить, можно продлить молодость. Однако такие эксперименты пока проведены только на нематодах и мышах, рассказал «Газете.Ru» директор Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексей Чуров.

«Их уже успешно «выключают». Таким образом удается существенно продлить жизнь у различных модельных организмов, вернуть утраченные функции. У человека все гораздо сложнее, потому что «гены старения» регулируют многие процессы в организме (например, гены IGF-1, SIRT1, mTOR), и если мы будем на них воздействовать, то есть очень большой риск того, что мы затронем полезные функции», – объяснил Чуров.

Также Чуров подчеркнул, что найденные гены старения у человека нельзя считать таковыми на 100%, так как что исследования, в которых такие гены регулярно «открывают», имеют свои ограничения.

«Гены старения», как правило, изучаются при заболеваниях, связанных с возрастом, — атеросклероз, диабет II типа и ряд других болезней. Дизайн таких исследований не позволяет точно установить, что этот найденный ген напрямую связан с биологическим возрастом», — объяснил Чуров.

Иногда под «генами старения» понимают определенную мутацию одного и того же гена. То есть, в обычном состоянии этот ген может со старением быть и не связан, но при наличии мутации функция гена меняется настолько, что приводит к более ранним возрастным изменениям.

Также существуют и так называемые защитные генетические варианты («защитные гены»), которые могут обуславливать более высокую продолжительность жизни.

«Поиском таких генов также занимается наш Институт», — заключил специалист.