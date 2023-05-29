В КНР сообщили о планах высадить своих космонавтов на Луну до 2030 года

Китай планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года. Об этом сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в социальной сети WeChat.

«По плану проекта <…> китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом», — приводит ТАСС заявление CMSA.

Отмечается, что космонавты смогут перемещаться на луноходе по поверхности Луны и проводить научные эксперименты и исследования.

В апреле в Китае заявили о планах направить зонд к обратной стороне Луны в 2024 году.

Ранее, в феврале, Китай продемонстрировал макет лунного посадочного аппарата, на котором космонавты будут высаживаться на поверхность Луны.