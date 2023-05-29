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В КНР сообщили о планах высадить своих космонавтов на Луну до 2030 года

CMSA: китайские тайконавты высадятся на Луну до 2030 года

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NASA

Китай планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года. Об этом сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в социальной сети WeChat.

«По плану проекта <…> китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом», — приводит ТАСС заявление CMSA.

Отмечается, что космонавты смогут перемещаться на луноходе по поверхности Луны и проводить научные эксперименты и исследования.

В апреле в Китае заявили о планах направить зонд к обратной стороне Луны в 2024 году.

Ранее, в феврале, Китай продемонстрировал макет лунного посадочного аппарата, на котором космонавты будут высаживаться на поверхность Луны.

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