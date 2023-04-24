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Американцы создали пивоваренных мини-ботов для ускорения брожения

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ACS Nano

Ученые создали мини-ботов для оптимизации процесса брожения в пиве. Об этом сообщает Американское химическое общество.

Производство пива занимает много времени. На первом этапе сахар и другие элементы должны выделиться из зерна, чтобы получилось сусло. После этого в сусло добавляют дрожжи, которые превращают сахар в спирт и углекислый газ, а также меняют вкус раствора. Этот этап может занять до четырех недель, и за это время в пиво могут проникнуть нежелательные микроорганизмы и придать ему кислый привкус. В предыдущих исследования ученые установили, что инкапсуляция дрожжей в полимерные емкости способна ускорить процесс и снизить риск порчи.

Мартин Пумера и его коллеги изобрели самодвижущиеся боты, которые активно перемещаются в пиве и способствуют ускорению брожения. Капсулы BeerBot имеют диаметр 2 мм, в них добавили дрожжи, наночастицы оксида железа, альгинат натрия из водорослей и раствор хлорида железа. Затем они сделали одну сторону сфер пористой, подвергнув эту половину воздействию щелочного раствора под действием тока.

Выяснилось, что содержащие дрожжи шарики могут сбраживать сахар и производить пузырьки углекислого газа, которые толкают их вверх. Поднявшись на поверхность они выпускают в воздух углекислый газ, а затем снова погружаются, и так множество раз. Эксперимент показал, что BeerBot трансформируют сахара быстрее, чем свободные дрожжевые клетки. По мере израсходования сахара и прекращения брожения капсулы с дрожжами опускались на дно сосуда. Это упростило отделение дрожжей от конечного продукта с помощью магнита без использования фильтра, который в настоящее время требуется для удаления свободных дрожжевых клеток.

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