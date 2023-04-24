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Биологи выяснили, что анатомия органов пищеварения у всех людей разная

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Анатомия кишечника и других органов пищеварения здоровых людей может сильно варьироваться от индивида к индивиду. Об этом сообщает Университет штата Северная Каролина.

«Более века назад было проведено исследование, обнаружившее вариабельность относительной длины кишечника человека, но с тех пор эта область исследований в значительной степени игнорировалась. Когда мы начали изучать этот вопрос, мы были поражены степенью изменчивости, которую мы выявили», — заявила Аманда Хейл, автор новой работы.

Ученые измерили органы пищеварения 45 человек, завещавших свои тела науке. «Например, слепая кишка — это орган, который находится на стыке толстой и тонкой кишки. У одного человека слепая кишка может иметь длину всего пару сантиметров, а у другого может быть размером с кошелек. И мы обнаружили аналогичную изменчивость для многих органов пищеварения», — сообщают ученые.

В частности выяснилось, что женщины в среднем имеют более длинную тонкую кишку, чем мужчины.

У этого исследования, по мнению авторов, может быть два практических применения. Во-первых оно поможет лучше обучать студентов-медиков и продемонстрирует им возможные вариации органов тела. С другой, анализ индивидуальных особенностей анатомии может лечь в основу персонализированной медицины.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.

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