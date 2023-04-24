На Галапагоссах ученые нашли полные жизни неизведанные глубоководные рифы

Морские биологи из Университета Эссекса с помощью субмарины Alvin обнаружили глубоководные коралловые рифы в первозданном виде в ранее неисследованной части морского заповедника Галапагосских островов, пишет The Guardian.

Со времен Дарвина Галапагосские острова были центром внимания ученых. Всего лишь 5% акватории архипелага ученые исследовали с помощью современных методов. Находка скрывалась от ученых на глубине 600 метров. Представшая перед ними коралловая колония вселила надежду в биологов, что рифы могут процветать в такое тяжелое время, как сейчас, когда Мировой океан предельно загрязнен, а повышенная температура морской воды продолжает бить рекорды.

Спустившись вглубь на подводном аппарате Alvin, команда ученых обнаружила отлично сохранившийся риф на гребне подводного вулкана. Главная особенность рифа ― это первозданное состояние, благодаря которому ученым удастся смоделировать другие области архипелага, которые ранее были разрушены.

Также исследователи отметили, что найденный ими коралловый риф облюбовали подводные жители. По словам биологов, в рифе обитают розовые осьминоги, платаксовые, ракообразные, а также множество глубоководных рыб, акул и скатов.