Ученые установили, на что влияет частота секса в паре

Ученые из Университете Торонто установили, что чувство значимости для супруга в паре зависит от частоты сексуальных контактов между супругами. Результаты работы исследователей опубликованы в научном журнале The Journal of Sex Research.

Авторы предположили, что взаимные взаимодействия и обязательства способствуют формированию межличностной значимости в отношениях. Однако как на этот факт влияют секс и общение в паре, учеными до этого не изучалось. В исследовании приняли участие около 870 пар, которые прошли онлайн-опрос касательно сексуальной жизни с партнером, а также удовлетворенности отношениями и чувства значимости для партнера.

Результаты показали, что частота сексуальных контактов и общение повышают чувство значимости для супруга в паре. Это, в свою очередь, было связано с чувством большей удовлетворенности отношениями. Последнее в свою очередь влияет на частоту сексуальных контактов.

По словам исследователей, результаты их работы помогут в будущем разработать новые стратегии для терапии пар с проблемами в отношениях.