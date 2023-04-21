Анализ ДНК раскрыл секрет успеха шершней как мирового инвазивного вида

Секвенирование ДНК шершней помогло объяснить, почему они колонизировали многие регионы мира. Об этом сообщает пресс-служба Университетского колледжа Лондона.

Шершни — это крупные социальные насекомые, ведущие хищный образ жизни. В своих родных регионах они являются естественными борцами с вредителями, помогая регулировать популяции насекомых, таких как мухи, жуки, гусеницы и другие виды ос. Это необходимо для поддержания здоровых балансов в экосистеме. Вместе с тем, во многих регионах они стали инвазивным видом — то есть, поселились в них и разрушили экологические балансы, например, охотой на медоносных пчел.

Чтобы выяснить причину такого успешного заселения, биологи секвенировали геномы трех видов: европейского шершня Vespa crabro, азиатского шершня Vespa velutina, заселившего Европу, и шершня Vespa mandarinia, который угрожает фауне Северной Америки. Анализируя различия между тремя родственными видами, исследователи смогли определить гены, которые быстро эволюционировали с тех пор, как эти виды дифференцировались.

«Мы были рады найти доказательства быстрой эволюции генома в геномах этих шершней по сравнению с другими социальными насекомыми. Многие гены были продублированы или мутированы, к ним относятся гены, которые, вероятно, участвуют в общении и восприятии окружающей среды», — заявил Эмелин Фавро.

Эволюция генома позволяет организмам адаптироваться к окружающей среде и максимально использовать ее, развивая новое поведение и физиологию.

«Эти результаты впечатляют, поскольку они могут помочь объяснить, почему шершни так успешно создают новые популяции в неаборигенных регионах. Шершни случайно заносятся людьми в разные части мира. Все, что нужно, — это перевезти небольшое количество оплодотворенных маток, возможно, спрятанных в грузе. Секвенирование ДНК показало, что у шершней есть много генов, участвующих в обнаружении химических сигналов и реагировании на них — это может сделать их особенно хорошими в адаптации к охоте на различные типы добычи в неаборигенных регионах», — заявил Алессандро Чини, соавтор исследования.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.