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Ученые доказали, что клюква снижает риск инфекции мочевыводящих путей у женщин на 53%

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Инфекционисты из Университета Флиндерса в Австралии по результатам мета-анализа выяснили, что клюква, в том числе клюквенный сок, а также пищевые добавки с содержанием ягоды, снижает на 53% вероятность среди женщин развития инфекции мочевыводящих путей. Исследование опубликовано в издании Cochrane Reviews.

В мета-анализе более 50 исследований приняли участие более девяти тысяч женщин. Изученные данные включали ряд методов, которые должны были доказать эффективность продуктов из клюквы. Как правило, большинство исследований сравнивали продукты из клюквы с плацебо или отсутствием лечения цистита. В результате ученые выяснили, что употребление клюквы в виде сока или прием пищевых добавок снижает на 53% риск развития повторной инфекции мочевыводящих путей у женщин.

По словам авторов исследования, клюква с давних времен используется в народной медицине как средство лечения цистита. Теперь, отметили ученые, у них есть научное основание, подтверждающее эффективность ягоды.

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