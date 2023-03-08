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Директор разведки США Хэйнс: в спецслужбах нет консенсуса о происхождении COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Директор национальной разведки США Аврил Хэйнс заявила, что американские спецслужбы изучают две версии происхождения COVID-19, в числе которых лабораторная утечка и естественный генезис. Ее слова на слушаниях в сенате передает РИА Новости.

Как отметила Хэйнс, спецслужбы еще не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки коронавируса. Однако, по ее словам, в разведывательном сообществе все согласны с тем, что пандемия не стала результатом применения биологического оружия или генной инженерии.

«В отношении чего нет консенсуса – имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории», — рассказала Хэйнс.

По словам директора национальной разведки США, выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая. При этом в теории биооружия не верит никто.

Ранее Fox News сообщал, что Джефф Цукер, занимавший пост президента телеканала CNN до февраля 2022 года, запретил писать про лабораторную утечку COVID-19.

Отмечалось, что в последнее время глава ФБР Кристофер Рэй все больше склоняется к мысли, что коронавирус мог выйти из китайской государственной биолаборатории. Его слова вызвали резонанс в обществе.

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