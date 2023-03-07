Инженеры создали проводящее полимерное покрытие для мощных аккумуляторов электромобилей

Ученые получили проводящее полимерное покрытие для создания надежных аккумуляторов повышенной емкости. Об этом сообщает Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли.

В природе существуют два принципиально разных типа проводимости — обычная и ионная. Обычная наблюдается в проводниках, которые позволяют электронам беспрепятственно двигаться сквозь себя и переносить отрицательный заряд к положительному электроду. При ионной проводимости, которую поддерживают растворы солей в воде, двигаются не электроны, а ионы.

Разработанное покрытие HOS-PFM обладает одновременно и ионной, и электронной проводимостью. Этим материалом покрыли алюминиевые и кремниевые электроды и проверили их работу в литий-ионном аккумуляторе. Кремний и алюминий являются многообещающими электродными материалами для литий-ионных аккумуляторов из-за высокой емкости накапливаемой энергии с их помощью. Но эти дешевые и распространенные материалы быстро изнашиваются после нескольких циклов зарядки/разрядки.

Во время экспериментов исследователи продемонстрировали, что покрытие HOS-PFM предотвращает деградацию электродов на основе кремния и алюминия, обеспечивая при этом высокую емкость батареи на протяжении более 300 циклов. Это ставит их по долговечности вровень с современными менее емкими аккумуляторами. Авторы надеются, что их изобретение пригодится во многих отраслях, где требуется высокая мощность и плотность энергии, в том числе в электромобилях.

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