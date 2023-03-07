Психологи назвали качество, из-за которого людям могут отказать в сексе

Апатия и грубость являются наиболее отталкивающими факторами при построении долгосрочных романтических отношений, а если речь идет о краткосрочных отношениях на одну ночь, то наиболее отталкивают навязчивость и грубость, выяснили психологи из Карлова университета в Праге. Исследование было опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

Люди учитывают множество различных характеристик при выборе сексуального или романтического партнера. Некоторые из этих факторов более важны, чем другие, также есть те, которые полностью дисквалифицируют кого-то как потенциального партнера.

Ученые проанализировали ряд исследований на эту тему, выделив 49 таких характеристик, например нездоровый образ жизни, различия в религиозных убеждениях, социальных статус и прочие. После этого они провели опрос почти 300 студентов, которые оценили каждую из характеристик по шкале от одного до пяти исходя из того, насколько они могут оттолкнуть от начала сексуальных или романтических отношений.

Анализ ответов участников показал, что на любых отношениях негативно сказываются грубость, зависимость, навязчивость, беспорядочные связи, апатичность и немотивированность. В контексте долгосрочных отношений наиболее отталкивают апатия и грубость, а в контексте сексуальных отношений – грубость и навязчивость. Именно из-за этих характеристик люди чаще всего отказывают потенциальным партнерам.