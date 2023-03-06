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Addiction: физическая активность и мотивация не помогают бросить курить

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Ученые из Плимутского университета выяснили, что физическая активность и программы по поддержке мотивации не приносят долговременной пользы курильщикам. Исследование опубликовано в журнале Addiction.

В исследовании приняли участие 915 курильщиков. Половина из них участвовала в программе поддержки мотивации: они созванивались с куратором или приходили на встречу. Их также поощряли к повышению уровня физической активности. Второй половине участников рассказали о стандартных способах борьбы с курением.

Участие в программе имело некоторые краткосрочные преимущества: 19% из тех, кто получил дополнительную поддержку, заявили, что они по крайней мере вдвое сократили количество выкуриваемых сигарет через три месяца. В группе, получившей стандартные рекомендации, об этом сообщили только 10%.

Однако в долгосрочной перспективе результаты были почти одинаковыми: только 2% из тех, кто получил дополнительную поддержку, бросили курить через девять месяцев. В группе стандартных рекомендаций от курения воздерживались менее 1% участников.

Не принесла пользы и физическая активность: участники, которые занимались спортом на 81 минуту больше остальных, бросали курить не чаще.

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