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Археологи заявили, что древние «человеческие» орудия труда в Америке создали обезьяны

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Tiago Faltico/Wikimedia

Древние орудия труда, обнаруженные на территории археологического памятника Педра-Фурада в Бразилии, использовались обезьянами, а не людьми, считают археологи и палеонтологи из Национального научного и технического исследовательского совета Аргентины. Исследование было опубликовано в журнале The Holocene.

Считается, что люди на территории современной Америки появились около 13-14 тыс. лет назад. Доказательством более раннего их появления считались орудия труда возрастом 20-50 тыс. лет, обнаруженные в пещере Педра-Фурада и других.

Однако исследователи выяснили, что эти орудия труда ничем не отличаются от тех, которыми сегодня пользуются капуцины для раскалывания орехов. Обезьяны берут крупный плоский камень, кладут на него орех и бьют сверху другим камнем как молотком. Таким образом, более вероятно, что и найденными древними орудиями пользовались обезьяны, а не первые люди на континенте, считают ученые.

Другое возможное свидетельство раннего присутствия людей на континенте — залежи древесного угля водрастом 32-48 тыс. лет. Однако и они могли появиться не в результате деятельности человека, а после лесных пожаров. На присутствие людей однозначно указывают наскальные рисунки, однако они значительно моложе — 5-11 тыс. лет, что укладывается в общепринятую версию.

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