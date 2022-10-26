Астрономы обнаружили гравитационные аномалии в ближайших звездных скоплениях

Структура пяти ближайших к Земле звездных скоплений не согласуется с предсказаниями современной теории гравитации. Статья об этом опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ньютоновская теория гравитации, дополненная теорией относительности, позволяет предсказывать движение небесных тел с практически абсолютной точностью. Она же позволяет анализировать строение звездных систем, скоплений и галактик, и любые расхождения теории с наблюдениями вызывают повышенный интерес ученых.

Ян Пфламм-Альтенбург из Боннского университета обнаружили аномалии при наблюдении за ближайшими к Солнцу звездными скоплениями: Гиады, Ясли, Волосы Вероники, NGC 752 и COIN-Gaia 13. Считается, что гравитационные взаимодействия между звездами в таких объектах, как объясняют астрономы, приводят к тому, что большая часть звезд постепенно выбрасывается из пределов скоплений и образует «приливные хвосты», которые движутся через открытый космос на небольшом расстоянии перед скоплением и непосредственно за ним. В каждом из этих скоплений находится сотни звезд, из которых «сбежала» значительная часть.

Телескоп GAIA позволил точно определить положение и скорость движения звезд внутри «хвостов». Оказалось, что «сбежавших» светил было больше в окрестностях передней части всех пяти скоплений, чем непосредственно за ними. Согласно традиционным представлениям, характер «побега» звезд должен быть полностью случайным. Наблюдаемое расположение светил нельзя объяснить при помощи закона Ньютона, но при этом оно соответствует некоторым альтернативным теориям гравитации.

Авторы предлагают продолжить наблюдения за другими звездными скоплениями, чтобы понять природу наблюдаемой аномалии и, возможно, прийти к новой теории гравитации.

Ранее у астероида Диморф появился второй «кометный» хвост после тарана зондом DART.