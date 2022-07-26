Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Биологи из США нашли у младенцев бактерию, повышающую риск диабета 1 типа

Биологи из Бостона нашли кишечную бактерию, борьба с которой приводит к диабету 1 типа

close
100%
Depositphotos

Исследователи из Диабетического центра Джослин и Бостонского колледжа выяснили, что одна из бактерий кишечника человека вырабатывает особые пептиды, похожие на фргаменты человеческого инсулина, что дезориентирует иммунные клетки и заставляет их атаковать поджелудочную железу. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

При диабете 1 типа иммунитет человека атакует бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за производство инсулина. Мишенью для клеток иммунитета служит пептид, то есть определенная последовательность аминокислот в молекуле инсулина. Что запускает такую аутоиммунную реакцию, остается неизвестным.

«Хотя генетика и семейный анамнез вносят наибольший вклад в риск развития диабета 1 типа, уровень заболеваемости диабетом 1 типа у детей растет темпами, превышающими то, что можно объяснить только на генетической основе», — расссказал К. Рональд Кан, доктор медицинских наук, главный врач Диабетического центра Джослина.

Бостонские биомедики проанализировали микробные базы данных и выявили 47 микробных пептидов, напоминающих фрагмент-мишень инсулина, на 50 и более процентов. Ученые продемонстрировали, что один из выбранных пептидов — метаболит кишечной бактерии Parabacteriodes distasonis, может заставить иммунные клетки человека и мыши начать атаковать поджелудочную железу.

Авторы исследования показали, что введение этой бактерии мышам, имеющим высокий наследственный риск развития диабета 1 типа, приводило к более тяжелому воспалению в инсулин-продуцирующих островковых клетках поджелудочной железы и более раннему возникновению диабета.

Анализ данных микробиома 269 младенцев в возрасте от 0 до 3 лет, которые были генетически предрасположены к диабету 1 типа, показал, что дети, у которых эта бактерия присутствует в микробиоме в раннем возрасте, имеют гораздо более высокий риск развития диабета 1 типа, чем те, у кого ее не было.

Открытие может лечь в основу новой теории аутоиммунных заболеваний и помочь разработать новые средства для профилактики и лечения диабета, включая вакцины, антибиотики или пробиотики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть