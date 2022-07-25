Космонавты вошли в модуль «Вэньтянь», состыковавшийся с китайской орбитальной станцией

Космонавты вошли в лабораторный модуль «Вэньтянь», успешно состыковавшийся с китайской орбитальной станцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По информации агентства, в ближайшее время космонавты приступят к экспериментам, тестированию оборудования и биологическим исследованиям. Модуль также будет служить в качестве жилого и рабочего пространства, а в чрезвычайной ситуации сможет выполнять роль убежища.

Лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно пристыковался к модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции примерно в 03:45 по местному времени (22:45 мск) 24 июля. «Вэньтянь» — первый из двух лабораторных модулей развертываемой на орбите станции КНР.

Ранее сообщалось, что российские космонавты три раза полетят на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon по соглашению России и Соединенных Штатов о перекрестных полетах. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.