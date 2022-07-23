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Пациент в США умер, заразившись в озере поедающей мозг амебой

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Pexels

Пациент умер от первичного амебного менингоэнцефалита, обычной смертельной инфекции, вызванной амебой naegleria fowleri. Предотвратить это мог носовой зажим для плавания. О смерти мужчины сообщает NBC News.

Редкий случай смерти произошел в штате Айова. Мужчина, чью личность не стали раскрывать из уважения к семье и низкой вероятности новых смертельных исходов, искупался в Озере Трех Огней в округе Тейлор. Амеба могла попасть в его нос из теплой пресной воды. Затем микроб переместился вверх по носу к мозгу, где разрушил ткань органа. Заразиться амебой от человека или при глотании воды нельзя. В случае, если патоген попал в организм и вызвал инфекцию, он приводит к смерти в 97%. Из 154 случаев, зарегистрированных в США с 1962 года, только четыре не закончились смертью пациентов.

Первичные симптомы инфекции включают головные боли, лихорадку, тошноту и рвоту. Мужчина скончался спустя десять дней после предполагаемого заражения.

Озеро Трех Огней было закрыто ранее в этом месяце в качестве «предупредительной реакции». Медики не знают точно, где именно произошло заражение, поэтому проверяются и другие водоемы.

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