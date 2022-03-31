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Геофизики увидели, как под земной корой плещется магма

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Гигантские сгустки лавы под земной корой быстро меняют форму. Статья об этом опубликована в Nature.

Глубоко под землей находятся гигантские магматические сгустки размером с континент. Один из них находится под Африкой, другой под Тихим океаном. Их основание лежит на глубине 2900 километров, почти на полпути к центру Земли. Считается, что там рождаются колонны раскаленных горных пород, называемых глубинными мантийными плюмами. Когда они достигают поверхности, происходят гигантские извержения вулканов – например, одно из них поспособствовало вымиранию динозавров 65,5 млн лет назад. О существовании этих сгустков известно давно, но у ученых не было информации, как они изменялись с течением времени.

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Omer Bodur

В ходе нового исследования Николя Фламан из австралийского Университета Вуллонгонг и его коллеги смоделировали миллиард лет геологической истории и выяснили, что капли со временем сливаются и распадаются, подобно континентам. Данные о нынешнем положении сгустков удалось получить при анализе распространения волн при землетрясениях, а эволюцию сгустков рассчитывали на основе информации о движении литосферных плит. В частности, удалось узнать, что африканский сгусток сформировался лишь 60 млн лет назад, хотя ранее считалось, что речь идет примерно о полумиллиарде лет.

Более точные модели магматических плюмов помогут поиску полезных ископаемых – например, с ними связаны месторождения никеля.

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