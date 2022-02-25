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В NASA пояснили, затронут ли МКС новые санкции против России

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NASA/Roscosmos/Reuters

Новые санкции США в отношении России не затронут совместную работу с «Роскосмосом» по Международной космической станции. Об этом заявили в NASA.

«NASA продолжает работать со всеми международными партнерами, включая госкорпорацию «Роскосмос» для продолжения безопасного функционирования МКС. Новые меры экспортного контроля не помешают сотрудничеству США и России в мирном космосе…», — приводит Space.com заявление представителя NASA Джошуа Финча.

Ранее после начала Россией операции на территории Украины президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в сфере высоких технологий. По его словам, США и их союзники намерены сократить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%, что ударит по аэрокосмической промышленности страны, в том числе по космической программе.

«Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски — ваши. А вы к ним готовы? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни», — ответил на санкции глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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