Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Отдых в жарких странах после коронавируса назвали смертельно опасным 03:35
Зеленский прокомментировал признание Россией ЛНР и ДНР 03:34
Кадыров прокомментировал признание ДНР и ЛНР 03:33
«Агенты суют нам калек»: ветеран ЦСКА — о новичке клуба 03:23
В МИД Турции раскритиковали признание Россией ЛНР и ДНР 03:12
В ОБСЕ отреагировали на признание ДНР и ЛНР 03:09
Стало известно, какие аксессуары необходимы каждому водителю 03:00
Голливудский актер поддержал Валиеву 02:50
Япония в рамках санкций против РФ может ограничить экспорт полупроводников 02:48
РИА «Новости»: заседание Совбеза ООН состоится сегодня утром 02:47

Выведены бактерии для превращения углекислого газа в спирт

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Новую разновидность бактерий из рода клостридий вывели биотехнологи. Новый вид микробов способен синтезировать из углекислого газа чистый ацетон и спирт — изопропанол. Статью с описанием работы опубликовал научный журнал Nature Biotechnology.

Исследователи сообщили, что нашли простой способ производства ацетона и изопропанола из выхлопов промышленных предприятий, а также смеси из угарного газа и водорода.

Новую разновидность микробов вывели биотехнологи под руководством профессора Северо-Западного университета в Эванстоне (США) Майкла Джуитта.

Ацетон и изопропанол, получаемые от бактерий, используют в промышленности, в том числе для производства растворителей и антисептиков.

Ученые начали работу с кишечной бактерией Clostridium autoethanogenum, способной преобразовать угарный газ в этиловый спирт. В итоге геном этой разновидности клостридий модифицировали так, чтобы она поглощала углекислый газ и превращала его в различные вещества, не требуя для этого притока энергии и других питательных веществ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть