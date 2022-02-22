Выведены бактерии для превращения углекислого газа в спирт

Новую разновидность бактерий из рода клостридий вывели биотехнологи. Новый вид микробов способен синтезировать из углекислого газа чистый ацетон и спирт — изопропанол. Статью с описанием работы опубликовал научный журнал Nature Biotechnology.

Исследователи сообщили, что нашли простой способ производства ацетона и изопропанола из выхлопов промышленных предприятий, а также смеси из угарного газа и водорода.

Новую разновидность микробов вывели биотехнологи под руководством профессора Северо-Западного университета в Эванстоне (США) Майкла Джуитта.

Ацетон и изопропанол, получаемые от бактерий, используют в промышленности, в том числе для производства растворителей и антисептиков.

Ученые начали работу с кишечной бактерией Clostridium autoethanogenum, способной преобразовать угарный газ в этиловый спирт. В итоге геном этой разновидности клостридий модифицировали так, чтобы она поглощала углекислый газ и превращала его в различные вещества, не требуя для этого притока энергии и других питательных веществ.