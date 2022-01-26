Названы сроки, когда стоит ожидать извержения Везувия

О высокой вероятности очередного извержения вулкана Везувия заявили вулканологи из Швейцарского федерального технологического института Цюриха. Они изучили геологический объект. Об этом пишет Science Daily.

Последнее извержение вулкана, которое уничтожило Помпеи в 79 году н.э., было в 1944 году. После этого Везувий находится в состоянии покоя.

По оценке специалистов, такое затишье временное и эксперты прогнозируют, что очередное извержение должно произойти через 100 лет.

Такие прогнозы вулканологи дают, определяя возраст кристаллов граната, найденных в отложениях после извержения. Такой анализ показывает, как долго магма была в земной коре, прежде чем извергнуться на поверхность.

«Самая опасная магма» находится в верхней части земной коры несколько тысячелетий, интервалы ее извержений зависят от притока горячей магмы из нижней коры. Это происходит примерно каждые 5 тысяч лет.

Сейчас швейцарские вулканологи установили, что под Везувием есть магматический резервуар, на глубине 6–8 км. Теперь исследователи пытаются выяснить состав магмы. Так как после последней активности прошло 80 лет, то этот период можно считать началом длительного покоя.

Пока, считают ученые, магма копится внутри Везувия.

25 января во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что вулканы Шивелуч и Карымская Сопка в Камчатском крае могут выбросить 15-километровые столбы пепла, создав угрозу для гражданских самолетов.