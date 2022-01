Ученые показали, что чем крупнее изображение, тем лучше оно запоминается

Новое исследование, проведенное израильскими нейрофизиологами, показало, что в естественных повседневных условиях крупные изображения запоминаются людьми гораздо лучше, чем маленькие. Эти результаты могут иметь множество применений, в том числе при использовании различных типов мониторов, выборе их разрешения и качества обработки данных при предпочтении более крупных экранов. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование, проводимое под руководством Шарона Гиле-Дотана из Школы оптометрии и науки о зрении и Многопрофильного исследовательского центра мозга Гонда Университета Бар-Илан, ставило своей целью выяснить, действительно ли крупные изображения запоминаются лучше, чем маленькие. Предположение об этом было первоначально основано на том факте, что большие изображения требуют использования больших ресурсов для их обработки зрительными системами. «В областях мозга, которые отвечают за обработку изображений на сетчатке, потребляется больше ресурсов в случае крупных, а не маленьких изображений, поскольку все это определяется размерами области сетчатки, которую то или иное изображение может стимулировать», — объясняет доктор Гиле-Дотан.

Шаймаа Масарва и Ольга Крейхман, аспиранты в лаборатории Гиле-Дотана, изучали, что происходит со зрительной памятью, когда участников эксперимента просили смотреть на разного рода картинки, ничего не говоря им о предстоящем тесте на память. Каждому участнику демонстрировали изображения разных размеров, причем каждое предъявляли лишь один раз. В общей сложности в семи различных экспериментах приняли участие 182 испытуемых. В результате ученые обнаружили, что большие изображения запоминались примерно в 1,5 раза лучше, чем маленькие. Этот эффект практически не зависел от конкретных раздражителей, порядка появления самих изображений, от их разрешения или от количества содержащейся в них информации.

Чтобы понять, был ли этот результат обусловлен именно размером, а не количеством деталей, исследователи проверили также, насколько лучше запоминались крупные размытые изображения по сравнению с четкими, но мелкими, при условии, что большие изображения содержали те же детали, что и маленькие. К своему удивлению, аспиранты выяснили, что даже в этом случае участники эксперимента лучше запоминали большие размытые изображения, чем маленькие четкие.

Опыты проводилось на относительно молодых людях возрастом от 18 до 40 лет, в дальнейшем предполагается провести подобные эксперименты также и на пожилых людях. Рассматривается также возможность обобщить результаты этой работы на динамические изображения и видео на смартфонах (до сих пор использовались только статичные картинки).