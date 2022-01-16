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Российский ученый заявил о глобальной катастрофе

Климатолог Рябов предупредил о глобальной катастрофе с затоплением 30% суши

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Joan Cros/NurPhoto/Reuters

Климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов предупредил, что человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на Земле повысится больше, чем на полтора градуса. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ученый указал, что за последние 40 лет потепление на планете оказалось сильнее, чем когда-либо: средняя температура увеличилась на два градуса. При этом причина изменений не только в деятельности людей, а в природных процессах.

«Следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия», — сказал специалист.

Он также выразил мнение, что таяние льдов в океанах и на вершинах гор может стать началом колоссальных бедствий.

«В таком случае 30% суши будет затоплено», — продолжил Рябов.

По его словам, речь идет о густонаселенных территориях.

Ранее ученые NASA и Гавайского университета предупредили, что грядущие изменения орбиты Луны могут привести к рекордным наводнениям на Земле в следующем десятилетии.

В июле 2021 года сильные дожди в Западной Европе вызвали самое масштабное за последние 20 лет наводнение.

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