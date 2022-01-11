Ученые нашли одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр-«монстров»

Американские ученые с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra сумели найти одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, масса которой эквивалентна примерно 200 тысячам солнц. Эта черная дыра находится в центре карликовой галактики Mrk 462, скрыта газопылевыми облаками и поэтому недоступна для обнаружения большинством современных инструментов, пишет портал NASA.

В галактике Mrk 462 содержится всего несколько сотен миллионов звезд, тогда как в Млечном Пути их насчитывается несколько сотен миллиардов. В карликовых галактиках редко удается обнаруживать скрытые сверхмассивные черные дыры, поскольку сами они слишком малы и тусклы, а черные дыры можно выявить лишь с помощью нагретого до миллионов градусов и светящегося во всех диапазонах, в том числе и в рентгеновском, газа, постепенно поглощаемого черной дырой, либо по поведению ближайших к черной дыре звезд, на которые она оказывает воздействие посредством гравитации.

«Эта черная дыра в Mrk 462 — одна из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, — объясняет Джек Паркер из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире в США, который руководил этими исследованиями.— Подобные черные дыры, как известно, трудно найти».

Астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию Chandra для того, чтобы изучить восемь карликовых галактик, в которых ранее обнаруживались намеки на присутствие черных дыр, — на основе оптических данных, собранных Слоуновским цифровым небесным обзором. Из этих восьми галактик только Mrk 462 продемонстрировала рентгеновскую «подпись» активной черной дыры. Необычно большая интенсивность рентгеновских лучей высокой энергии по сравнению с рентгеновскими лучами низкой энергии, а также сравнение с данными на других длинах волн позволили сделать вывод о том, что Mrk 462 присутствует черная дыра, скрытая облаками газа и пыли.

Ученые считают, что это новое открытие поможет им ответить на важнейший астрофизический вопрос о происхождении сверхмассивных черных дыр, которые присутствовали уже в ранней Вселенной, когда ей не исполнилось еще и миллиарда лет.