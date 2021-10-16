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Инцидент с МКС был вызван некорректной процедурой на Земле

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NASA

Причиной того, что международная космическая станция (МКС) развернулась на 57 градусов при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18», стала некорректная наземная процедура, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

«Статус разбора [причины] потери ориентации этим утром. Москва ищет проблему, которая связана с некорректной процедурой на Земле, не с технической проблемой. Они продолжают подготовку к расстыковке «Союза» по плану», — сказала астронавтам специалист хьюстонского Центра управления полетами.

В пятницу, 15 октября, на МКС тестировали двигатели пристыкованного корабля «Союз МС-18» — на котором через два дня на Землю должны вернуться Юлия Пересильд и Клим Шипенко. При тестировании случилась нештатная ситуация — станция потеряла ориентацию в пространстве, развернулась на месте. Аварию быстро исправили из ЦУПа и сейчас ни экипажу, ни самой станции ничего не угрожает.

Специалист подмосковного Центра управления полетами космонавт Антон Шкаплеров отмечал, что аварийное сообщение о потере ориентации поступило с американского сегмента МКС.

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